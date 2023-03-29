Nazmi Arıkan ve Şerif Eker cinayetinde sanık Akçekaya'ya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ufuk Akçekaya’nın Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Akçekaya’ya kasten adam öldürme suçundan hiçbir takdir indirimi uygulanmaksızın, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan (69), şoförü Şerif Eker (46) ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Gelibolu’nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker’i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker’i kanlar içerisinde buldu. İhbarla çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arıkan ve Eker’in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Yapılan otopside Arıkan’da 12’si öldürücü 47, şoförü Şerif Eker’de ise 27’si öldürücü 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Otopsinin ardından Arıkan ve Eker’in cenazeleri, 15 Temmuz’da İstanbul’da toprağa verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisi iddiasıyla Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya, İstanbul’da yakalanıp gözaltına alınarak, tutuklandı.

4’üncü duruşmada karar açıklandı

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, hakkında ‘tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Ufuk Akçekaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tanık ve sanık avukatları hazır bulundu. Müşteki Avukatı Kaan Karcılıoğlu, Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Ufuk Akçekaya’nın en üst seviyeden ve takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Ufuk Akçekaya ise savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’i öldüren Ufuk Akçekaya’ya kasten adam öldürme suçundan hiçbir takdir indirimi uygulanmaksızın, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı.

Kararın açıklanmasının ardından adliye çıkışında açıklama yapan Nazmi Arıkan’ın oğlu Kurtuluş Arıkan, "Açıklanan bu karar içimizi biraz rahatlatsa da hiçbir karar babamızı ve Şerif Eker’i geri getirmeyecek. Ama yine de sonuçtan memnunuz. Kendisi 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hak etmişti, mahkeme de bu cezayı verdi. Umarım gün yüzü görmez. Babama ve Şerif Eker’e çektirdiklerinin cezasını içeride yaşar" dedi.

Nazmi Arıkan’ın diğer oğlu Kazım Onur Arıkan ise, "Bu cezasının gün yüzüne çıkmasını istiyorduk. Bugün karar verildi. Gereken cezayı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını aldı. Babam ve Şerif Eker’i geri getirmeyecek ama bir nebze yüreğimize su serpti. Adalet yerini buldu" diye konuştu.