NBA'de final serisinin heyecanı TV+'ta devam ediyor

NBA'de Doğu Konferansı finalini kazanan Miami Heat ile Batı Konferansı finalinin galibi Denver Nuggets NBA finalinin ilk maçında kozlarını paylaştı ve Denver 104-93 kazandı. Serinin ikinci maçı 5 Haziran'da oynanacak ve TV+'ta yayınlanacak.

NBA'de final serisinin heyecanı TV+'ta devam ediyor
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sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

NBA’de Doğu Konferansı finalini kazanan Miami Heat ile Batı Konferansı finalinin galibi Denver Nuggets NBA finalinin ilk maçında kozlarını paylaştı ve Denver 104-93 kazandı. Serinin ikinci maçı 5 Haziran’da oynanacak ve TV+’ta yayınlanacak.

Türkiye’nin sevilen televizyon platformu TV+, birbirinden kaliteli içerikleri sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. NBA’de final serisinin ilk maçını yayınlayan S Sport ile TV+, serinin kalan maçlarını da basketbolseverlerle buluşturacak.

2023 NBA final serisinin ilk maçı oynandı. Ball Arena’da oynanan mücadelede Denver Nuggets, Miami Heat’i 104-93 mağlup etti. Seride 1-0 öne geçerek avantaj sağlayan Denver Nuggets, final mücadelesinin ikinci maçını da sahasında oynayacak.

5 Haziran Pazartesi günü oynanacak mücadele TSİ 03.00’de başlayacak. Karşılaşma, S Sport ile TV+ ekranlarında canlı yayınlanacak.

NBA’de Final maçların programı şöyle:

8 Haziran Perşembe

03.30 Miami Heat - Denver Nuggets (3. Maç)

10 Haziran Cumartesi

03.30 Miami Heat - Denver Nuggets (4. Maç)