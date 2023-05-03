NBA'de normal sezonun MVP'si Joel Embiid seçildi

NBA’de 2022-2023 sezonunda En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünün sahibi Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid oldu. Embiid, kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı.

NBA’de normal sezonun tamamlanmasının ardından sezonun en değerli oyuncusuna verilen MVP ödülü de sahibini buldu. Denver Nuggets’tan Nikola Jokic, Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo ve Philadelphia 76ers‘tan Joel Embiid’in aday olduğu MVP ödülünü, 73 birincilik oyu alan Philadelphia’nın 29 yaşındaki yıldız uzunu Embiid kazandı. Oylamada 15 birincilik oyu alan Nikola Jokic ikinci, 12 oy alan Giannis Antetokounmpo ise üçüncü oldu. Joel Embiid, bu sezon parkeye çıktığı 66 maçta 33.1 sayı, 10.1 ribaund, 4.2 asist, 1.7 blok, 1 top çalma ve yüzde 55 şut isabetiyle mücadele etmiş ve Philadelphia’nın, Doğu Konferansı’nı üçüncü sırada tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştu.

Öte yandan Embiid, 2000-2001’de Allen Iverson’dan bu yana MVP ödülünü kazanan ilk Philadelphia oyuncusu oldu.

MVP ödülünü 37 yıldır 3 kez üst üste kazanan olmadı

NBA’de 1984, 1985 ve 1986 sezonlarında MVP seçilen Larry Bird’den bu yana son 37 senedir MVP ödülünü 3 kez üst üste kazanan bir oyuncu olmadı. Son 2 sezonun MVP’si Nikola Jokic, bu sezon Embiid’in ardından ikinci sırada yer alarak üst üste 3 kez MVP ödülü kazanma şansını kaybetti. NBA tarihinde Larry Bird’ün dışında MVP ödülünü 3 kez üst üste kazanan diğer 2 oyuncu ise Wilt Chamberlain ve Bill Russell oldu.