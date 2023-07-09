NBA'de sezon içi turnuvası düzenlenecek

NBA'de 3 Kasım'dan itibaren 30 takımın mücadelede edeceği NBA Kupası düzenlenecek.

NBA'de sezon içi turnuvası düzenlenecek
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

NBA’de 3 Kasım’dan itibaren 30 takımın mücadelede edeceği NBA Kupası düzenlenecek.

Amerika Birleşik Devletleri’nin basketbol ligi olan NBA, gelecek sezon için sezon içi turnuva düzenleneceğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklama, turnuvanın 3 Kasım’dan itibaren başlayacağı ve 30 takımdan oluşacağı aktarıldı. Turnuvada 8 takımın eleme turuna katılacağı ve yarı finalleri, şampiyonluk maçı ise 7-9 Aralık’ta Las Vegas yapılacağı bildirildi.