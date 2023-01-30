NBA'de Türk kültürü rüzgarı esti

Yunus Emre Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletindeki bir NBA müsabakasında zengin Türk kültürü unsurlarının tanıtımını yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde NBA takımları Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Clippers arasındaki müsabakada zengin Türk kültürü unsurlarının tanıtımını yaptı. Türk basketbolcu Cedi Osman’ın Cleveland Cavaliers formasını giydiği maçta, Enstitünün düzenlediği “Türk Kültür Mirası Gecesi” adlı etkinlik çerçevesinde Türkiye ve Türk kültürüne ait görseller ile bilgiler dijital ekranlarda paylaşıldı.

NBA salonunda Türkiye rüzgarı

Yunus Emre Enstitüsü, etkinliğin ikinci ayağında Rocket Mortgage FieldHouse’ta Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin yer aldığı gastrodiplomasi faaliyetlerinden geleneksel Türk halk danslarına kadar Türkiye’nin çok sayıda farklı kültürel değerini NBA salonuna taşıyarak salonda adeta Türkiye rüzgarı estirdi. Maç öncesinde Amerikalı basketbolseverler, Türk halk dansları gösterisini izlemenin yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerindeki zenginliklerinin gözler önüne serildiği “Taste of Türkiye” salonunu gezerek keyifli vakit geçirdi.

Öte yandan, etkinlik çerçevesinde Türkiye’nin Vaşington Büyükelçisi Murat Mercan, Şikago Başkonsolosu Engin Türesin ve New York Başkonsolosluğu Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hüseyin Baştürk, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Vaşington Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Coşkun, Cleveland Cavaliers’ın iş ortakları, Türkiye’den ve Amerika Birleşik Devletleri’nden spor ve siyaset alanlarındaki önemli isimler, iş insanları ile sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri Yunus Emre Enstitüsünün gerçekleştirdiği resepsiyonda bir araya geldi.

“Türk mutfağının ve folklorunun tanıtılması açısından çok önemli bir etkinlik oldu”

Türkiye Vaşington Büyükelçisi Murat Mercan, “Şu an stadyumun her yerinde Türkiye’nin tanıtımı yapılıyor. Televizyon ekranlarından bu unsurlar gösterilecek. Türk mutfağının ve folklorunun tanıtılması açısından çok önemli bir etkinlik oldu. Bunun mutlaka çok kalıcı bir etkisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

“NBA’in gücünü sadece Amerika’da değil, aynı zamanda Türkiye’de de sergilemesi adına çok önemli”

Nic Barlage, takımında oynayan Türk oyuncu Cedi Osman için “Ondan daha iyi bir elçi olamaz. Bize göre, Cedi gibi bir adamın takımımızda yer alması, NBA’in gücünü sadece Amerika’da değil, aynı zamanda Türkiye’de de sergilemesi adına çok önemli” ifadesini kullandı.

Milli basketbolcu Cedi Osman da NBA’de sadece 4 Türk oyuncunun olduğuna dikkati çekerek, takımıyla iş birliği içinde gerçekleştirilen tanıtım gecesinin kendisi için ayrı bir öneme sahip bulunduğunu belirtti.