NBA'de yılın çaylağı Orlando Magic'ten Paolo Banchero seçildi

Orlando Magic forması giyen Paolo Banchero, NBA'de yılın çaylak oyuncusu seçildi.

NBA'de yılın çaylağı Orlando Magic'ten Paolo Banchero seçildi
Editör
EditörEditör
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Orlando Magic forması giyen Paolo Banchero, NBA’de yılın çaylak oyuncusu seçildi.

NBA’de yılın çaylağı Orlando Magic’in 20 yaşındaki basketbolcusu Paolo Banchero oldu. Banchero, yapılan oylama sonucu 2022-2023 sezonunda en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı. Paolo Banchero, normal sezonu 20 sayı, 6.9 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Oylamada Oklahoma City Thunder’dan Jalen Williams ikinci, Utah Jazz’dan Walker Kessler ise üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Banchero, Shaquille O’Neal (1992-1993) ve Mike Miller’dan (2000-2001) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Orlando Magic oyuncusu oldu.