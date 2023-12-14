NBA'den Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası

NBA yönetimi, Phoenix Suns’ın pivotu Jusuf Nurkic’e vuran Golden State Warriors’ın ABD’li basketbolcusu Draymond Green’e süresiz uzaklaştırma cezası verdi.

NBA’de Phoenix Suns’ın Bosna Hersekli oyuncusu Jusuf Nurkic’e vuran Golden State Warriors’ın ABD’li basketbolcusu Draymond Green’in cezası belli oldu. NBA’in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Green’e sportmenlik dışı hareketinden dolayı süresiz uzaklaştırma cezasına verildiği ve lige geri dönmesi için de belirli koşulları karşılaması gerekeceği ifade edildi.

Draymond Green, bu sezon daha önce kasım ayında da Minnesota Timberwolves’un basketbolcusu Rudy Gobert’e yaptığı hareketten dolayı 5 maç men cezası almıştı. 33 yaşındaki basketbolcu toplamda ise 18 kez cezaya çarptırıldı.