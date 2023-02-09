NBA oyuncuları da imzalı formalarını satışa çıkarıyor

NBA’de oynayan Furkan Korkmaz, Türkiye’de yaşanan deprem felaketini büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bazı oyuncuların yardım kampanyasına katıldığını duyurdu.

Furkan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Joel Embiid ile konuştuğumda elinden geleni yapmak istediğini söyledi. Joel’in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz. James Harden ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti. Kendisinin imzalı formasını da açık arttırma ile satışa çıkartıyoruz. Elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır" dedi.