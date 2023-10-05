Ne uygulamadan kaçabildiler ne de cezadan

Edirne’de motosiklet denetimini fark edip kaçan sürücüler uygulama alanına geri getirildi. Yapılan kontrollerde 130 bin lira trafik cezası kesildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehir merkezinin belirli noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Farklı 3 noktada yaklaşık 2 saat süren uygulamalarda 80 motosiklet kontrol edildi. Uygulama noktalarından kaçmaya çalışan sürücüler ise ara sokaklarda bulunan görevli polis ekipleri tarafından yakalanarak tekrar uygulama noktalarına getirildi. Bu çerçevede, yetersiz ehliyet ile motosiklet kullanan, ehliyetsiz motosiklet kullanan, kask takmadan motosiklet kullanan, abartı egzoz takan plakasız motosiklet ile dolaşan ve polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücülerine 130 bin lira trafik para cezası kesildi. Ayrıca 12 motosiklet ise trafikten men edilerek çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

Denetimler esnasında 1 aracın şase ve motor numarasının bulunmadığı gerekçesi ile adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin hız kesmeden devam edeceği ve halkın huzur ve güvenliğini tehlikeye sokan araçlar hakkında da gerekli ceza işlemin uygulanacağı belirtildi.