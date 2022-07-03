Nebahat Aksakal Beauty hizmete açıldı
Güzellik Uzmanı Nebahat Aksakal'ın sahibi olduğu Nebahat Aksakal Beauty düzenlen açılış töreniyle hizmete girdi.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Yavuz Sokak, No: 4/B Silivri adresinde hizmete verecek olan işletmenin açılış kurdelesi Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Vekili Arif Kanık tarafından kesildi. Açılışa özel indirimler de sunan işletme, ‘ücret’ değil, ‘memnuniyet’ politikasıyla tüm kadınları ‘güzelliğe’ davet ediyor.
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