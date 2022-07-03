Nebahat Aksakal Beauty hizmete açıldı

Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Yavuz Sokak, No: 4/B Silivri adresinde hizmete verecek olan işletmenin açılış kurdelesi Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Vekili Arif Kanık tarafından kesildi. Açılışa özel indirimler de sunan işletme, ‘ücret’ değil, ‘memnuniyet’ politikasıyla tüm kadınları ‘güzelliğe’ davet ediyor.