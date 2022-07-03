Nebahat Aksakal Beauty hizmete açıldı

Güzellik Uzmanı Nebahat Aksakal'ın sahibi olduğu Nebahat Aksakal Beauty düzenlen açılış töreniyle hizmete girdi.

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  • 03.07.2022 22:47
  • Güncelleme: 03.07.2022 22:47
Nebahat Aksakal Beauty hizmete açıldı
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Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Yavuz Sokak, No: 4/B Silivri adresinde hizmete verecek olan işletmenin açılış kurdelesi Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Vekili Arif Kanık tarafından kesildi. Açılışa özel indirimler de sunan işletme, ‘ücret’ değil, ‘memnuniyet’ politikasıyla tüm kadınları ‘güzelliğe’ davet ediyor.

Nebahat Aksakal Beauty hizmete açıldı

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