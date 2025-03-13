Necati Özkök son yolculuğuna uğurlandı
Geçmiş dönem Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Necati Özkök son yolculuğuna uğurlandı.
Geçmiş dönem Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Necati Özkök, hakkın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesi 13 Mart 2025 tarihinde Piri Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan öğle namazından sonra Silivri Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Aile ve yakınlarının yanı sıra Özkök'ü son yolculuğuna uğurlayanlar arasında siyaset ve iş dünyası, muhtarlar ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.
Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.