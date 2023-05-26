Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40'ıncı yılında Küçükçekmece'de anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40’ıncı yılında Küçükçekmece’de düzenlenen programla anıldı.

“Çile", "Ben ve Ötesi", "Kaldırımlar", "Örümcek Ağı" ve "Reis Bey" gibi kaleme aldığı birçok şiir, tiyatro oyunu, roman ile Türk edebiyatına damgasını vuran yazar, şair ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40’ıncı yılında anıldı. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı çerçevesinde de yer alan Necip Fazıl Kısakürek’in anıldığı program, protokol konuşmaları ile başladı. Öğrenciler ve öğretmenlerin yer aldığı şiir dinletisiyle devam eden etkinlikte Kısakürek’in kişiliği ve eserleri anlatıldı. Program, oratoryo ve Reis Bey adlı tiyatro eserinin sahnelenmesi ile sona erdi.

“Onun izinden gitmek de siz gençlere yakışır”

Türk edebiyatının usta ismini vefatının 40’ıncı yılında özlemle andıklarını ifade eden Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok, “Anadolu Mektebi; milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların eserlerinin okuması, yazılan eserlerin değerlendirilmesi gibi sebeplerle başlatılan bir projedir. Bugün burada bu programla Necip Fazıl üstadımızı anıyoruz. Onun izinden gitmek de siz gençlere yakışır, üstat Necip Fazıl Kısakürek’i bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizin Necip Fazıl’ı okuması ve tanıması büyük bir gereklilik”

Atakent Anadolu Lisesi Müdürü Regaib Mol programda yaptığı konuşmada, “Üstadın ideal gençliği taklitten ve özentiden tamamıyla kurtulmuş, kendi inancına, geleneklerine, göreneklerine yani kendi milli değerlerine bağlı ve kendi özüne sahip çıkan ’hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, her an ölecekmiş gibi ahiret için çalışan’, hakikat ile aldatmacayı bilen ve aksiyona geçirebilen bir dava gençliğidir. Gençlerimizin Necip Fazıl’ı okumasını ve tanımasını, bu anlamda büyük bir gereklilik olarak addediyoruz” diye konuştu.

Küçükçekmece Atakent Anadolu Lisesi tarafından Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Nari, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok’un yanı sıra ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.