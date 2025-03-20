Necip Sarıbekir MTAL öğrencilerinden Bilek Güreşinde İstanbul Derecesi

Bilek Güreşi İstanbul İl Müsabakalarında, Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri önemli dereceler elde etti.

Arda Necati Kütük, Sağ Kol Ayakta ve Sol Kol Ayakta kategorilerinde İstanbul 3'üncüsü olurken, Tuğba Fırat da Sağ Kol Ayakta kategorisinde il 3'üncüsü olarak başarıya ulaştı.

Okul Müdürü Ahmet Sevgin, öğrencilerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerimizin spor alanında gösterdiği başarı bizleri gururlandırıyor. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin disiplinli çalışmalarıyla daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.”