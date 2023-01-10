Nedim Şener ve Başak Şengül Yalova'da söyleşiye katılacak

Yalova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu’ Çalışan Gazeteciler Gününe özel bir programla devam edecek.

11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan söyleşiye gazeteci, yazar Nedim Şener ile televizyon program yapımcısı ve sunucusu Başak Şengül katılacak. Çalışan Gazeteciler Gününe özel programa Yalovalı vatandaşlar da ücretsiz olarak katılabilecek.