Nedim Yiğit, Kosova ekibi KF Liria Prizren'in yeni teknik direktörü oldu

Kosova Süper Ligi ekiplerinden KF Liria Prizren, Teknik Direktör Nedim Yiğit ile anlaştı. Yiğit, kulüp yöneticilerine kendisine olan güvenlerinden dolayı teşekkür etti.

Kosova Süper Ligi takımlarından KF Liria Prizren, daha önce Galatasaray ve Başakşehir’de ’Gençlik Gelişim Koordinatörü’ olarak görev yapan Teknik Direktör Nedim Yiğit ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon Kosova Süper Ligi’ne çıkan, Kosova’nın en köklü takımlarından KF Liria Prizren’in yöneticileri, kulübün tesisleşmesinde, kurumsallaşmasında, hem yetiştirici hem de yarışmacı kimliğine kavuşturulmasında Nedim Yiğit’e çok güvendiklerini beyan ettiler.

Gerçekleşen imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Yiğit, “Prizren harika bir şehir, çok sıcak ve samimi insanlar var. Bana olan güvenlerine çok teşekkür ediyorum. Kosova’da çok yetenekli oyuncular olduğunu biliyorum. Şimdi onlarla çalışmak, onların gelişimlerine yardımcı olmak ve hem Türkiye’de hem de Avrupa’da en güzel şekilde Kosova’yı temsil etmelerine katkıda bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.