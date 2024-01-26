Nefes aldıran meydanlar Pursaklar'da

Pursaklar Belediyesi, 5 yıl içerisinde vizyon projeleri ilçeye kazandırarak, şehir meydanını vatandaşların hizmetine sundu.

Pursaklar Belediyesi, son 5 yılda ilçenin pek çok farklı noktasında vatandaşların nefes alacağı vizyon projeleri hayata geçirerek, buluşma noktası haline gelen ilçe meydanlarını vatandaşların hizmetine sundu.

Hicret Meydanı

Pursaklar Belediyesi, Hicret Meydanı’nda yenileme işlemini tamamlayarak, yeşil alan ve cami avlusu başta olmak üzere tüm meydanı baştan aşağı yenileyip vatandaşların kullanımına açtı. Dış mekanda kullanıma uygun 4 çeşit taşın kullanıldığı Hicret Meydanı’nda havanın kararması ile birlikte faaliyete geçen gömme aydınlatma armatürlerin oluşturduğu görsel şölen seyir zevki veriyor. Resmi törenlere ev sahipliği yapan yeni meydanda dinlenme alanları, vatandaşların rahatlıkla dolaşıp vakit geçirebileceği yeşil alanlar ve sıfırdan yenilenen çocuk oyun parkı bulunuyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı

İlçenin merkezinde vatandaşların buluşma noktalarının başında gelen Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı, Pursaklar’ın dokusuna ve mimarisine uygun şekilde çalışmalar tamamlanıp, modern bir görünüme kavuşturuldu. Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı, halkın nefes alacağı oturma yerleri, vatandaşların rahatlıkla dolaşıp vakit geçirebileceği alanlarının yanı sıra resmi törenlere de ev sahipliği yapıyor.

Şehitlik Meydanı

İlçenin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak ve çok amaçlı kullanım imkânı sağlayan Şehitlik Meydanı, vatandaşların milli bayramlarda, dini bayramlarda ve önemli günlerde gerçekleştirilen programlarda bir araya gelmesini sağlıyor.

İlk Yerleşim Meydanı

Pursaklar Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi Eskiköy girişinde toprak kayma riskine karşı geçtiğimiz günlerde sedir, karaçam ve ıhlamur ağacı dikim çalışmaları gerçekleştirirken, alanın ön kısmında vatandaşların huzurla vakit geçirip nefes alabilecekleri İlk Yerleşim Meydanı ve yeni park alanı ilçe sakinlerine hizmet veriyor.

Saray Merkez Camii Meydanı

Saray Mahallesi sakinlerinin dini bayramlarda ve önemli günlerde bir araya gelebilmeleri için yapılan Saray Merkez Camii Meydanı ilçe halkına hizmet veriyor.

Altınova Merkez Camii Meydanı

Mahalle sakinlerinin dini ve önemli günlerde bir araya gelebilmeleri için hizmete açılan Altınova Merkez Camii Meydanı vatandaşlara hizmet veriyor.

Yuva Mahallesi Meydanı

Pursaklar Belediyesi’nin Yuva Mahallesi’ne kazandırdığı yeni meydan, vatandaşların keyifle vakit geçireceği ve bir araya geleceği yer oldu. Çocukların neşe içerisinde keyifle eğlenebileceği meydan, mahalleye yeni bir kimlik kazandırdı.