Nefes kesen kovalamacada 50 kilometre sonra yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinden aracıyla kaçan şüpheli, 50 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulunduğu iddia edilen 16 AC 5136 plakalı aracı takibe aldı. İnegöl’ün Osmaniye Mahallesi’nde ekipler, takibe aldıkları şüpheliye ’dur’ ihtarında bulundu. Polislerin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Ertuğrulgazi, Yeni, Orhaniye, Esentepe, Fatih mahallelerindeki ara sokak ve caddelerde hızla kaçan şüphelinin peşine ekipler düştü. İnegöl-Yenişehir karayoluna çıkan sürücü hızla Yenişehir ilçesine doğru kaçmaya devam etti. Kovalamacaya İnegöl Jandarma ekipleri de destek verdi. Uzun süren kovalamaca sonucu şüpheli Ferdi S.’nin (25) kullandığı araç, Yenişehir’in Çayırlı Mahallesi girişinde önü kesilerek durduruldu.

Ferdi S. yakalanarak gözaltına alındı, araç ise çekici yardımıyla aranmak üzere karakolun bahçesine çekildi. Şüpheliye trafik ekiplerince ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten (makas) 4 bin 64 TL, 4 kez kırmızı ışık ihlali yapmaktan 3 bin 804 TL, ’dur’ ihtarına uymamaktan 951 TL cezai işlem uygulandı.