Nefes kesen maç Alipaşa'nın: 2-0

Mimarsinan Baba Hakkı Stadı’nda oynanan maça iki takım da istekli ve arzulu başladı. İlk bölümde Alipaşa atak bir oyun ortaya koysa da savunma ve orta saha bloklarını birbirine yakın oynatan Gümüşpınar iyi savunmayla oyunu tutmaya çalıştı. İlk dakikalardan itibaren rakip sahaya yerleşen Alipaşa uzun süre pozisyon bulmakta zorlandığı maçta 30. dakikada Kamal Yazıcı’nın golüyle kilidi açtı. 0-1. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıda da rakip defansı açmakta zorlanan Alipaşa 71. dakikada Mehmet Şimşek’in kendi kalesine attığı golle skoru deplasmanda 2-0 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca Alipaşa lider geldiği Gümüşpınar deplasmanından evine lider olarak döndü. Gümüşpınar yenilmesine rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle göz doldururken Alipaşa tecrübeli ayaklarıyla sonuca gitti. Bu sonuçla Alipaşa puanını 22’ye yükseltirken Gümüşpınar da 3 puanda kaldı.

ALİPAŞA KENETLENDİ

Grubunda ilk yarıyı lider bitiren Alipaşaspor’da kulüp başkanı Yadigar Ural’a yönetim kurulundan tam destek geldi. Yeşil beyazlı yönetimin Gümüşpınar galibiyetinin ardından olağanüstü olarak toplandığı, ligin ikinci yarısı öncesi bütçeyi masaya yatırdığı kaydedildi. Ural’ın yöneticilerden şampiyonluk için keseni ağzını açmalarını istediği ifade edilirken yöneticilerin de gerekli fedakârlığı yapmak için Ural’a söz verdiği, Alipaşa yönetiminin toplantıdan kenetlenerek çıktığı ifade edildi.

Haber: İskender KORDU