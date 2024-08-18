Nefes kesen maçı İzzettin Altunsöz kazandı

Üç kez üst üste Avrupa şampiyonluğu bulunan kick boksçu İzettin Altunsöz, Türkistanlı Abubakr Qodircjonov’u nefes kesen maçta mağlup etti.

Kick boksçu İzettin Altunsöz, Türkistanlı Abubakr Qodircjonov ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin ilk raundunda Türkistanlı sporcunun darbesiyle kısa bir baygınlık geçiren Altunsöz, ardından muhteşem bir performans sergileyerek, rakibini yenmeyi başardı. Mücadele sonrası basın danışmanı Vedat Alyaz’a bir açıklama yapan İzzettin Altunsöz, "En çok keyif aldığım an, zaferimin ardından İstiklal Marşımız okunurken bayrağımızın dalgalanması" dedi.

Sporcunun babası Ahmet Altunsöz de oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Vatanımıza böyle bir evlat yetiştirdiğimiz için büyük gurur duyuyoruz. Bundan sonraki hedefimiz dünya çapındaki organizasyonlarda bayrağımızı göndere çektirmektir" şeklinde konuştu.