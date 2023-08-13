Nefes kesen mücadelelere sahne olacak organizasyona sayılı günler kaldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 21-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan ve nefes kesen mücadelelere sahne olacak Kocaeli Plaj Şenlikleri organizasyonuna başvuralar başladı.

Gençlerin eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra rekabet edici yarışlarda dostça yarışacağı ‘Kocaeli Plaj Şenlikleri’ hazırlıklarını tamamladı. Organizasyon, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 21-27 Ağustos tarihleri arasında Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde düzenlenecek. Organizasyonda Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde mücadele ederek dereceye giren her bir takım için birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin TL, üçüncüye 10 bin TL, Plaj Futbolu Şampiyonası’nda ise Erkekler kategorisinde dereceye giren her bir takım için; birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 25 bin TL; olmak üzere toplam 169 bin TL’lik spor hediye çeki verilecek.

Plaj Şenlikleri çerçevesinde futbol ve voleybol branşlarında başvurular ise https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/Plaj-Futbol-Voleybol.aspx internet adresi üzerinden online alınacak. Son başvuru tarihi 19 Ağustos olarak belirlenirken, başvurular her bir kategoride 36 takım ile sınırlı olacak.