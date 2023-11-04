Nefes kesen turnuvanın şampiyonu Zabıta Müdürlüğü oldu

Nilüfer Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen geleneksel birimler arası voleybol turnuvası heyecan dolu maçların ardından sona erdi. 13 takımın yer aldığı turnuvanın şampiyonu, Temizlik İşleri Müdürlüğü takımını yenen Zabıta Müdürlüğü 1 takımı oldu.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Nilüfer Belediyesi çalışanlarına yönelik düzenlediği birimler arası voleybol turnuvası, bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. Geleneksel hale gelen turnuvaya bu yıl, 11 müdürlükten toplam 13 takım katıldı. Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri de, kurdukları takımla turnuvada yer aldı. Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde oynanan karşılaşmalarda dostluk ön plana çıktı. En az 2 kadın sporcunun takımda bulundurma şartının olduğu turnuvada maçlar, iki set üzerinden oynandı.

Grup, çeyrek final ve yarı final maçlarında rakiplerini geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü 1 takımları, final maçına çıktı. Takımlarını tribünden destekleyen Nilüfer Belediyesi çalışanları, turnuva boyunca heyecan dolu anlar yaşadı. Finale yakışır bir mücadelenin olduğu maçta Zabıta Müdürlüğü 1 takımı, Temizlik İşleri Müdürlüğü takımını 2-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Zabıta Müdürlüğü 1 takımı, şampiyonluk sevincini tribündeki destekçileriyle paylaştı.

Turnuvanın üçüncülük ve dördüncülük maçları da, Özel Kalem Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü takımları arasında oynandı. Rakibini 2-1 yenen Özel Kalem Müdürlüğü takımı, turnuvanın üçüncüsü olurken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü takımı da dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar ve Engin Yener ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan verdi.