Nefes Ölçüm ve Takip Sistemi'nin patenti devredildi

BUÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Peter Körner ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Tekin’in birlikte geliştirdikleri Nefes Ölçüm ve Takip Sistemi isimli projenin patenti Linus Ses Teknolojileri Medikal firmasına devredildi. Cihaz astım, koah ve benzeri hastalıklar için önemli detaylar toplanmasında kullanılacak.

Yapılan devir-teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nihal Sağlam ile TTO ekibi hazır bulundu.

“Bizim için kıymetli”

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite olarak Ar-Ge ve teknolojik temelli her çalışmanın kendileri için son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan BUÜ’nün sıralamadaki yerini yukarılara çıkararak her türlü çalışmaya ihtiyaçlarının bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Patent, faydalı model, Ar-Ge çalışmaları ve benzeri tüm projeler bizi bir üst lige taşıyacak faaliyetlerdir. Bunların her biri birim için ayrı ayrı önem taşımaktadır. Araştırma Üniversiteleri arasında da bu alanlarda yapılan çalışmaların büyük katkıları oluyor. Patent ticarileştirmesi bu anlamda son derece değerli bir gelişme sağlıyor. Böyle kıymetli projelerin, patentlerin ve patent devir törenlerinin artmasını diliyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Astım ve koah hastaları için faydalı olacak”

Projenin buluşçularından olan Prof. Peter Körner ise mesleki anlamda doğru nefes alıp verme konusunda büyük bir hassasiyetinin bulunduğunu söyledi. Bu alanda kullanılan cihazlarda herhangi bir ölçüm ve değerlendirme yapılmadığını açıklayan Körner; “Bu konuyu Teknoloji Transfer Ofisimizin yönlendirmesiyle İsmail hocamla görüştüm. Sağlık konusunda böyle bir çalışma yapabileceğimizi söyledim. Bu cihaz astım, koah ve benzeri hastalıklar için önemli detaylar toplanmasına yarıyor. Taslak aşamasını geçtik. Öncesinde ve tasarım kısmında Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri bizlere çok büyük destekler verdi. Her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Ancak daha yolumuz var” diye konuştu.

Dr. İsmail Tekin de ULUTEK Teknopark bünyesinde 8 yıldır kurdukları firma ile farklı sektörler için projeler yürüttüklerini aktardı. Doç. Peter Körner’in kendisine gelerek bu fikri aktardığını belirten Dr. İsmail Tekin; “Pandemi dönemin hocamız bize geldi. Böyle bir projesi olduğunu söyledi. Ticari anlamda bu projenin ciddi bir alıcı kitlesine hitap etmesi gerekiyordu. İncelediğimizde sağlık sektöründe çok önemli bir yeri olabileceğini fark ettik. Koah ve astım hastalarının kullanımına uygun bir tasarım geliştirdik. Ardından yurt içi ve yurt dışı patentlerini aldık. Bugün de patentimizi sektör temsilcisi bir firmaya devrediyoruz. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

İşbirlikleri devam edecek

Toplantıda konuşan firma yetkililerinden Furkan Kurtdere, projeye Ar-Ge çalışmaları aşamasında dahil olduklarını kaydetti. Şirket olarak kendi teknolojisini geliştirmeye gayret ettiklerinin altını çizen Kurtdere; “Kendi çalışmalarımızın dışında bugün devralacağımız tarza özel projeleri şirket bünyemize katmayı, seri imalatlarını gerçekleştirmeyi veya ürünü Ar-Ge yaparak daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Nefes Ölçüm ve Takip Sistemi projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra hep birlikte yeni projeler için çalışmaya devam etmek istiyoruz. Taraflara hayırlı olsun” dedi.