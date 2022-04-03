Nefesleri kesen maçta kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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  • 03.04.2022 23:03
  • Güncelleme: 03.04.2022 23:03
Nefesleri kesen maçta kazanan yok
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı

18. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içine doğru gönderdiği topu penaltı noktasına yakın yerde göğsüyle kontrol eden Djaniny, müsait pozisyonda meşin yuvarlağa vurumayınca kaleci Ersin topu kontrol etti.

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28 dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'den önce topu müdahale eden Puchacz tehlikeyi önledi.

41. dakikada serbest vuruşu kullanan Ghezzal, ceza sahası içine ortaladı. Vida'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ortasında Ghezzal savunma oyuncuları arasında topa dokundu. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla uzaklaştırdı.

45'İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

56. dakikada Hüseyin Türkmen'in pasında topu önüne alan Cornelius, kaleci Ersin'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

68. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içinde Ghezzal'ı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Batshuayi'nin şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

71. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın pasında ceza sahası içinde Rosier'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

90. dakikada Hamsik'in sağ taraftan ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Ekrem Kan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan, Hüseyin Türkmen, Denswil, Siopis, Bakasetas (Hamsik dk. 85 ?), Abdulkadir Ömür (Berat Özdemir dk. 70), Visca (Kouassi dk. 87 ?) Nwakaeme (Cornelius dk. 46), Djaniny (Yusuf Erdoğan dk. 87 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Koita, İsmail Köybaşı, Ahmetcn Kaplan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan (Pjanic dk. 75), Rıdvan (Umut Meraş dk. 89 ?), Texeira (Larin dk. 69), Ghezzal (Atiba dk. 89 ?), Batshuayi (Kenan Karaman dk. 69)
Yedekler: Emre, Nkoudou, Necip, Serdar Saatçi, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Valerien Ismael

Goller: Cornelius (dk.56) (Trabzonspor), Rosier (dk.71) (Beşiktaş)
Kırmızı Kart: Larin (dk. 81) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Can Bozdoğan, Montero, Kenan Karaman, Atiba (Beşiktaş), Djaniny, Siopis, Bakasetas (Trabzonspor)

SHA-Y
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