Nehir Teknokent Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

SUBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde konuşlanacak Nehir Teknokent’in ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ortaklık sözleşmesinin imzalandığı toplantıda Doç. Dr. Barış Boru teknokentin genel müdürü olarak atandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ), Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile SUBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile edilen Eski Toyota Diş Hastanesi’nin bulunduğu bölgede konuşlanacak Nehir Teknokent’in ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) Başkanı Turgay Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve diğer yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda Nehir Teknokent’in konuşlanacağı Eski Toyota Diş Hastanesi’nde yapılacak dönüşüm çalışmaları, yapılanması ve firmaların mahiyetleri konuşuldu. Ortaklık sözleşmesinin de imzalandığı toplantıda Nehir Teknokent’in Genel Müdürlüğü’ne Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Boru atandı.

Üniversitenin kuruluşundan itibaren yaptıkları çalışmaların ardından Nehir Teknokent’in ilk yönetim kurulu toplantısını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten SUBÜ Rektörü ve Nehir Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Şehrimiz ve ülkemiz artık yeni teknolojileri üretebilme ve yazılım geliştirebilme noktasında ciddi bir potansiyele kavuştu. Biz bu potansiyeli özellikle daha spesifik noktalarda kullanmak ve gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Gerek kamu kurumlarının gerekse özel sektörün lokomotiflerinden oluşan bir ortaklık yapımız var. Nehir Teknokent harika bir konumda. Biz çevresiyle ve yerleşkesiyle birlikte teknoloji geliştirmek ve keyifle çalışmak için imkân sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Butik bir teknokent olarak; otonom ve alternatif enerjili araçlar, endüstriyel uygulamaya yönelik yapay zeka, mekatronik/makine imalatı, tarım teknolojileri, sağlık teknolojisi, yenilenebilir enerji ve savunma sanayi alanlarında şehrimize ve ülkemize yüksek katkılar sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Nehir Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Barış Boru ise, “Şu anda firmalardan önemli bir teveccüh var. Biz vizyonumuza katkı sağlayacak en doğru firmaları seçmek için çalışıyoruz. Uygulanabilir Ar-Ge yapmak üniversitemizin en önemli önceliklerinden. Bunu Nehir Teknokent’in temel hedefi olarak da benimsiyoruz” şeklinde konuştu.