Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu törenle açıldı

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından, üretim tesislerinin bulunduğu Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaptırılan ve kurucusu Nejat F. Eczacıbaşı’nın adını taşıyan 24 derslikli ilkokul törenle açıldı.

Gençlerin hayata katılımını desteklemek amacıyla eğitimden kültür sanata, bilime ve spora kadar pek çok alanda çalışmalar gerçekleştiren Eczacıbaşı Topluluğu, eğitime destek faaliyetleri kapsamında, üretim tesislerinin bulunduğu Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, kurucuları Nejat F. Eczacıbaşı’nın adını taşıyan 24 derslikli bir ilkokul inşa etti.

Okulun açılış törenine, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Temel Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Zarife Seçer, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Yasin Vural, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya katıldı.

"Merak eden, araştıran yeni nesiller bizi yarınlara taşıyacak"

Faruk Eczacıbaşı törende yaptığı konuşmada, Eczacıbaşı Topluluğu olarak Türkiye’nin eğitim hayatına desteklerinin, 1967 yılında kurucuları arasında yer aldığı Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ve başarılı gençlere eğitim bursu sağlayarak başladığını hatırlattı. O tarihten bu yana grup şirketleriyle birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarla on binlerce çocuğun ve gencin eğitimlerine destek sağladıklarını kaydeden Eczacıbaşı, “Bugün burada, Türkiye’nin ilk ve en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi ve ihracatçısı olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin ve doğal kaynaklar alanında öncü şirketlerimizden Esan’ın en ileri teknolojilerle donatılmış üretim tesisleriyle neredeyse yarım yüzyıldır var oldukları Bozüyük’te, içinde Eczacıbaşılıların kendi çocuklarının da okuduğu bu okulun açılışını yapmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Faruk Eczacıbaşı, konuşmasının sonunda Dr. Nejat Eczacıbaşı’nın “Değişimi bugünden oluşturan ana güç, bilimsel araştırma tutkusudur” şeklindeki sözlerine atıfta bulunarak, “Merak eden, araştıran, sorgulayan, tutkulu nesillerin bizi yarınlara taşıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Şubat 2020’de imzalanan protokolün ardından inşaatına Nisan 2021’de başlanan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı İlkokulu yaklaşık 75 milyon liraya mal oldu. Yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alana yayılan okulda 24 derslik, üç ana sınıfı, oyun salonu, kütüphane, mutfak, konferans salonu, soyunma odası, revir ve rehberlik sınıfı bulunuyor. 720 kişi kapasiteli okulda 2023-2024 yılında ikili öğretim ile bin 400 öğrenci eğitim görecek.