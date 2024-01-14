Nermin Er'in 20 yıllık sanat geçmişi 'Sıradaki Şarkı'da

Nilüfer Belediyesi, 20 yıllık sanat geçmişi bulunan Nermin Er’in “Sıradaki Şarkı” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, sanatçının kağıdın çeşitli kullanımlarıyla oluşturduğu eserler ile monokrom desenler, rölyefler, video görseller ve enstalasyonlar yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi’nin küratöryel karma sergilerle öne çıkan sanat mekânlarından olan Meteor Balat Kültürevi, ilk kez bir kişisel sergiye ev sahipliği yapıyor. Başarılı eserlerini yurt içi ve yurt dışında açtığı pek çok sergide sanatseverlerle buluşturan Nermin Er’in yeni yıldaki ilk kişisel sergisi olan “Sıradaki Şarkı”, Meteor Balat Kültürevi’nde kapılarını açtı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte ilgiyle izlediği sergiye, sanat tutkunları da ilk günden yoğun katılım gösterdi. Küratörlüğünü Gizem Gedik’in yaptığı Sıradaki Şarkı sergisinde buluşan eserler, temelde aydınlık ve karanlık olmak üzere iki belirgin aks üzerinde ilerliyor. Mekânın geçişli, daralan ve açıklıklara kavuşan yapısının da verdiği imkânla kurgulanan sergide, kağıt odaklı işler belli bir alana toplanırken, animasyon unsurları ve sahneleme fikriyle yola çıkan video ve enstalasyonlar bir araya gelerek, ziyaretçilere çift yönlü bir okuma sağlıyor.

Nermin Er’in 20. sanat yılına denk düşen Sıradaki Şarkı sergisinde, ekseriyetle kağıdın çeşitli kullanımlarıyla oluşturulan eser grupları, monokrom desenler, rölyefler, video görseller ve enstalasyonlar yer alıyor. Bu özel sergi, Nermin Er’in çeyrek asra yakın zaman dilimi içinde ürettiği eser gruplarının birbiriyle olan ilişkisini ve sanatçının bu süreç içinde değişen, gelişen ve birbirini tamamlayan görsel dilini, bütünsel bir kurgu, müzikal bir ritim ve akış içinde sunuyor.

Geçmişte animasyon alanında çalışmış olmasının da getirdiği zengin kurgusal dünyası, sahne ve mizansenlere yönelik ilgisi ve mizah duygusu aracılığıyla teatral ifade biçimlerini de çalışmalarına yansıtan Nermin Er’in eserleri, genellikle bir kurguyu tamamlayan cümlecikler gibi seriler halinde ortaya çıkıyor.

İtinalı, detaycı ve minimal bir tavırla özellikle kağıdı ve mürekkebi başlıca malzemeleri olarak kullanan Nermin Er’in, hayranlık uyandıran eserlerini sanatseverlerle buluşturduğu Sıradaki Şarkı adlı sergi, 11 Nisan tarihine kadar Meteor Balat Kültürevi’nde görülebilecek.