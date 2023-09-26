Neşet Ertaş Sincan'da unutulmadı

Sincan Belediyesi gönüllere taht kuran “Bozkırın Tezenesi” büyük ozan Neşet Ertaş’ı vefatının 11. yılında andı. Rüstem Altınbaş Konferans Salonu’ndaki anma gecesinde Neşet Ertaş türküleri söylendi, duygu dolu anlar yaşandı.

Sincan Belediyesi; Türk Halk Müziğine sayısız eser kazandıran, sazı ve sözü ile milyonların gönlünde taht kuran “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş’ı ölümünün 11. yılında türkülerle andı. Rüstem Altınbaş Konferans Salonu’nda düzenlenen anma gecesi Neşet Ertaş’a gönül verenleri bir araya getirdi. Anma gecesine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Prof. Dr. Bayram Durbilmez büyük ustayı ve Türk kültürüne kattığı değeri anlattı. Sanatçı Tahir Uçar Neşet Ertaş türküleri söyledi, Adem Göçer davuluyla eşlik. Salonu dolduran vatandaşlar duygusal anlar yaşadı, hep bir ağızdan türkülerle Neşet Ertaş anıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı konuşmada Neşet Ertaş gibi bir değere sahip olmanın büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti. Ercan, "Sözün ve sazın üstadı, sesi yüreklerin tercümanı, gönül mimarı, ‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş’ı vefatının yıl dönümünde özlemle, rahmetle anıyorum. İnşallah gelecek nesiller de Neşet Usta’yı tanıtmaya ve eserlerini yaşatmaya devam eder” ifadelerine yer verdi.