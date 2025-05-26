Nesli tükenme tehlikesi altında olan Avrupa porsuğu ölü bulundu

Orhangazi-İznik yolu üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir Avrupa porsuğu, yol kenarında ölü bulundu.

Orhangazi-İznik yolu üzerinde, Keramet köyü yakınlarında nesli tükenme tehlikesi altında olan bir Avrupa porsuğu (Meles meles), yol kenarında ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Orhangazi Hayvanlarla Yaşam Derneği, canlının öldüğünü tespit etti.

Dernek yetkilisi Emrullah İlmen tarafından yapılan inceleme sonucunda, yol kenarında ölü bulunan canlının nesli tükenme tehlikesi altında olan Avrupa porsuğu olduğu belirlendi. İlk belirtiler, hayvanın araç çarpması sonucu öldüğünü ortaya koydu.

İlmen, bölgede benzer olayların yaşanmaması adına Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileriyle irtibata geçildiğini ve Keramet çevresinde başka porsukların bulunma ihtimaline karşı araştırma yapılmasını talep ettiklerini belirtti.