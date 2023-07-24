Nesli tükenmekte olan bu bitki görenleri kendine hayran bırakıyor

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde sahile renk katan ve nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaz aylarının belli dönemlerinde çiçek açan nadide bitkiyi kopartmanın cezası ise adeta dudak uçuklatıyor.

Yaklaşık 16 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Kocaali ilçesi dünya genelinde nesli tükenmekte olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle temmuz, ağustos aylarında yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor. Endemik bitki türü olan kum zambakları bilinçsizce koparılmasının önlenmesi hedefiyle Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alındı. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarına zarar verici herhangi bir eylemin ise 80 bin TL’lik cezası adeta dudak uçuklatıyor.

"Zambaklar bu bölgede yetişen endemik bir bitki türüdür"

Bitki hakkında bilgiler veren Sakarya Kocaali Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Muhyiddin Öztopaloğlu, "Zambaklar bu bölgede yetişen endemik bir bitki türüdür. Hem Kocaali halkı hem Karadeniz kıyısında bulunan insanlar bu çiçeğin görüntüsünü izleme fırsatı buluyorlar. 45 santimetre boyuna ulaşabilen, kumul arazilerde yetişebilen, aynı zamanda temmuz, ağustos aylarında çok güzel çiçek açan bir bitki türüdür" dedi.

“Biz genelde bunları Akdeniz bölgesinde görüyorduk”

Bisiklet Festivaline katılmak için Kocaali’ye gelen Özdemir Özdemir, "Bu endemik bitkilerin burada yoğun bir şekilde olduğunu görmek ve koruma altında olması sevindirici. Çok hoşumuza gitti, güzel bir ortam. Kum zambaklarını buradaki halkın sahiplenmesi, kurumların özen göstermesi, koruma altında olması bizi çok mutlu etti. Umarım bu çoğalarak devam eder. Biz genelde bunları Akdeniz bölgesinde görüyorduk. Burada olabildiğini de canlı canlı gördük" ifadelerini kullandı.