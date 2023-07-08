Nesli tükenmekte olan hayvanı derede buldular

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dere kenarına pikniğe giden vatandaşlar tarafından bulundu. Eryiğit ailesi, buldukları su samurunu yetkililere teslim etmek istiyor.

Genellikle doğal yaşam alanları olan kıyı ve denizlerde yaşayan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde bulunan bir derede bulundu. Eryiğit ailesi piknik yapmak için dere kenarına gitti. Burada su samurunu gören aile fertleri ilk başta korktu. Daha sonrasında ise nesli tükenmekte olan hayvana bir zarar gelmemesi adına sahip çıktı. İlk defa canlı bir su samuru gördükleri için heyecanlandıklarını aktaran Serpil Eryiğit, yetkililerin kendilerine ulaşmasını istedi.

“Yetkililerin bize ulaşmasını istiyoruz”

Buldukları su samurunu cep telefonu ile görüntüleyen Serpil Eryiğit, “Bu su samurunu Akyazı Kuzuluk’ta bulduk derede. İlk başta üzerimize gelince çok korktuk, ilk defa gördük çünkü böyle canlı bir şekilde. Daha sonrasında çok sevdik. Sokak köpekleri zarar verebilirler, o yüzden yetkililerin bize ulaşmasını istiyoruz. Nesli tükenen bir hayvan çünkü” ifadelerine yer verdi.