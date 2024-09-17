Nesli tükenmekte olan kuşu doğaya saldılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uçmakta zorlanan bir kuş gören işçiler, incelemeleri sonucu nesli tükenmekte olan balaban kuşu olduğunu fark etti.

İnegöl Hamzabey Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çalışan işçiler, uçmakta zorlanan bir kuş gördü. Kuşu yakalayan işçiler, inceleyip besledi. Yaptıkları incelemede nesli tükenmekte olan balaban kuşu olduğunu fark eden işçiler, ilk kez gördükleri kuşu doğaya saldı.