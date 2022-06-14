Nesli tükenmekte olan su samuru Silivri'de görüntülendi
Nesli tükenmek üzere olan su samuru, Selimpaşa sahilinde bir vatandaş tarafından görüntülendi.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Selimpaşa sahilinde Çağla Buket Tanrıverdi isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Gece geç saatlerde kıyıya bağlı teknelerin arasında gezen su samuru, bir süre sonra denizin içine girerek kayboldu.
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