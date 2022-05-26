Neslihan Yiğit: 'İlk 10 içerisinde yer almak istiyorum'

İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'ndan bronz madalya ile dönen Neslihan Yiğit, 'Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde, en iyiler arasında yer almak istiyorum' dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 26.05.2022 11:23
  • Güncelleme: 26.05.2022 12:20
Neslihan Yiğit: 'İlk 10 içerisinde yer almak istiyorum'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İspanya’da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası’ndan bronz madalya ile dönen Neslihan Yiğit, “Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde, en iyiler arasında yer almak istiyorum” dedi.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası’nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu. Badmintonun, Türkiye’de gün geçtikçe yükselen bir grafiği olduğunu ifade eden genç sporcu, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamalarda kariyeri ve hedefleriyle ilgili konuştu. Geçtiğimiz hafta Türk sporunda elde edilen başarılarla ilgili görüşlerini aktaran Neslihan, “İzlediğimde gururlanıyorum. Hem Manchester’da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’ndaki başarılar, hem basketbol ve voleybolda, kadın boksunda çıkış yapan bir ülkemiz var. Bu çok gurur verici. Ben kendi badminton branşı bir yana, onları izlerken inanılmaz keyif alıyorum. Başarıları ile mutlu oluyorum. Umarım her zaman yükselen bir grafiğimiz olur” dedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

“Badminton daha fazla kişiye hitap ediyor”

Badmintonun Türkiye’deki gelişimi hakkında konuşan Yiğit, “Badminton ülkemize yeni gelen bir federasyon, onun için gün geçtikçe yükselen daha fazla kitleye hitap eden bir branş. Altyapımız artık daha çok umarım altyapıdan artık büyüklere geldikçe madalyalar kazanan bir federasyon olarak devam edebiliriz” ifadelerine yer verdi.

Hedef, Olimpiyatlar’da altın madalya

2012 Londra Olimpiyatları’na badminton branşında katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan hedefleriyle ilgili de konuşarak şunları söyledi:

“Hedefim öncelikle bu madalyanın rengini değiştirmek. Bunu çok istiyorum. Şu anda dünya sıralamasında ilk 27’nin içerisindeyim. İlk 10 içerisinde, en iyiler arasında yer almak istiyorum. Umarım bir gün Olimpiyatlar’da o madalyayı boynuma takmak istiyorum.”

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü

DAHA FAZLA
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı