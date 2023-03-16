Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, finalde Slovak Zsuzsanna Molnar'ı 4-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, finalde Slovak Zsuzsanna Molnar’ı 4-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Nesrin Baş kadınlar 68 kiloda eleme turunda İtalyan Laura Godino’yu 6-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Nesrin Baş, Rumen rakibi Adina Ionela Irimia’yı 10-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde de Moldovalı Irina Ringaci’nin rakibi olan Nesrin Baş, rakibini 9-5’lik skorla yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi, 68 kilo finalinde Slovak Zsuzsanna Molnar’ı 4-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.