Nesrin Baş ve Ebru Dağbaşı'na, İstanbulspor maçı öncesinde çiçek takdim edildi

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan Beşiktaşlı güreşçiler Nesrin Baş ve Ebru Dağbaşı'na siyah-beyazlıların, İstanbulspor ile oynadığı karşılaşma öncesinde çiçek takdim edildi.

Nesrin Baş ve Ebru Dağbaşı'na, İstanbulspor maçı öncesinde çiçek takdim edildi
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Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan Beşiktaşlı güreşçiler Nesrin Baş ve Ebru Dağbaşı’na siyah-beyazlıların, İstanbulspor ile oynadığı karşılaşma öncesinde çiçek takdim edildi.

Beşiktaş’ın, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında İstanbulspor ile oynadığı mücadele öncesinde, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan siyahlı-beyazlı güreşçiler Nesrin Baş ve Ebru Dağbaşı’na, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Seyit Ateş ve Genel Sekreter Mehtap Ferah, çiçek takdim etti. Milli sporculara, siyah-beyazlı taraftarlar, alkış ve tezahüratlar ile sevgi gösterisinde bulundu.

Romanya’da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda Nesrin Baş altın madalya, Ebru Dağbaşı da bronz madalya kazanmıştı.