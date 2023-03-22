Nevruz ateşi 101 yıl sonra Keçiören'de yükseldi

Keçiören Belediyesi tarafından ‘Atatürk Milli Mücadele Müzesi’ haline getirilen Çoban Mektebi önünde Nevruz Bayramı kutlandı. Etkinlikle nevruz ateşi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele meşalesini 101 yıl önce yaktığı Keçiören’de yeniden yakılmış oldu.

Nevruz kutlamasına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu ile diğer siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Başkan Altınok yaptığı konuşmada, “Bugün Türklerin büyük bir medeniyetin küllerinden doğuşunun yıl dönümünü birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle bozkurtun önderliğinde dağları delen, cihana hükmeden atalarımızı, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve ülkemizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

“Nevruz Bayramı tüm dünyada kardeşliğe, birliğe, beraberliğe vesile olsun”

Türklerin dünyaya adaleti ve medeniyeti getirdiğini dile getiren Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“21 Mart aslında Türklerin doğuşu ve bu doğuşla 33 milyon kilometrekareye medeniyetin gelişidir. Nevruz, Türklerin Ergenekon’dan çıkışı ve bir bozkurtun önünde ovalara iniş hikayesidir, destanıdır. Şu an bulunduğumuz alan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yeniden küllerinden doğmasına vesile olan bir merkez. Atatürk ilk nevruzu bu alanda kutluyor. 27 Aralık 1919’da Keçiören’e geliyor. Yan tarafta bulunan yer Ziraat Mektebi. Karşıda bulunan alan Çoban Mektebi. Burayı restorasyon işimiz bitti, içini düzenliyoruz. Atatürk ilk nevruzu 22 Mart 1922’de burada kutluyor. Nevruz komşu ülkelerde Bahar Bayramı olarak da kutlanıyor. Nevruz Bayramı tüm dünyada kardeşliğe, birliğe, beraberliğe vesile olsun.”