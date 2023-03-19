Nevruz kutlamasında yasadışı slogan atan 224 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Fatih ilçemiz Yenikapı Miting Alanı’nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Nevruz Kutlaması’ açık hava toplantısı sırasında; alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.