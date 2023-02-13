NEVÜ'lü gönüllü akademik ve idari personel deprem bölgesinde

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de görev yapan gönüllü personeller deprem bölgelerine giderek destek veriyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olmak üzere 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen depremzedelere yönelik her türlü desteğini dayanışma içerisinde devam ettiriyor. Bu çerçevede NEVÜ akademik ve idari personelinden (inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, mimar, aşçı, şoför ve tekniker) oluşan gönüllü ekip, 2 otobüs, 2 midibüs, 3 minibüs ve 1 kamyonet ile Nevşehir Valiliğimiz ve AFAD koordinesinde lojistik destek vermek amacıyla deprem bölgelerinde görev yapıyor. Ayrıca NEVÜ Rektörlüğü tarafından depremin ilk günü itibariyle yine Nevşehir Valiliği AFAD onay ve koordinesinde depremzedelere yardım amacıyla üniversitenin Spor Merkezi’nde oluşturulan ‘Yardım Malzemeleri Toplama Merkezi’ yardım toplama kampanyalarına devam ediyor. Buraya ulaştırılan yardımlar gönüllülük esasına göre görev alan üniversitenin akademik ve idari personel ile öğrencileri tarafından kullanım gayelerine göre sınıflandırılarak deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere Nevşehir Valiliği koordinesinde oluşturulan deprem merkezine teslim ediliyor.

NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde uluslararası standartlarda hizmet veren Tafana Sosyal Tesislerinde hazırlanan sıcak yemekler ise üniversitenin araçlarıyla deprem bölgelerine gönderilerek depremzede insanlara dağıtılıyor.