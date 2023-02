NEW HOLLAND Traktörlerin Teknik Özellikleri

New Holland, 1895 yılında ABD'de kurulmuş bir tarım ekipmanları üreticisidir. Şirket, traktör, biçerdöver, balya makinesi, yükleyici, saban, sıra çapa, pulluk, hasat makineleri ve diğer tarım makineleri gibi ürünlerin üretiminde uzmanlaşmıştır. New Holland traktörleri, tarım işlerinde kullanılan en popüler traktörlerden biridir.

New Holland traktör modelleri, farklı motor güçleri ve çekiş güçleri ile birçok farklı model sunar. Bu modellerin bazı özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

● Motor Gücü: New Holland traktörlerinin motor gücü, 33 beygir gücünden 682 beygir gücüne kadar değişir. Bu motor gücü, traktörün işlevselliğini artırır ve yüksek verimlilik sağlar.

● Çekiş Gücü: New Holland traktörleri, 2WD (iki tekerlekten çekiş), 4WD (dört tekerlekten çekiş) ve önden çekişli (MFWD) modelleri sunar. Bu seçenekler, farklı çalışma koşullarına uyum sağlar.

● Şanzıman: Bu traktör modelleri manuel, otomatik ve sürekli değişken şanzıman seçenekleri sunar. Bu şanzımanlar, traktörün verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır.

● Kabin: New Holland markasına ait traktörler, konforlu kabinleriyle ünlüdür. Kabinler, sürücülerin rahatlığı ve güvenliği için tasarlanmıştır ve çeşitli opsiyonel özelliklerle donatılabilir.

● Ekipman: New Holland traktörler modelleri, çeşitli ekipman ve aksesuarlarla donatılabilir. Bunlar arasında yükleyiciler, çapa makineleri, toprak frezeleri, balya makineleri ve hasat makineleri gibi tarım işlerinde kullanılan araçlar yer alır.

New Holland traktörleri yüksek performans, verimlilik ve dayanıklılık özellikleriyle tarım sektöründe sıkça tercih edilir. Ayrıca, yenilikçi teknolojileriyle de dikkat çeker. Bu teknolojiler arasında, akıllı traktör sistemleri, otomatik çekiş kontrolü, otomatik işlevler ve bağlantılı teknolojiler gibi özellikler yer alır.

Sonuç olarak, New Holland traktörleri, farklı motor güçleri, şanzıman seçenekleri, çekiş güçleri, kabinler ve ekipman seçenekleriyle tarım işlerinde kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun birçok seçenek sunar. Yüksek performansı ve yenilikçi teknolojileri sayesinde New Holland traktörleri, modern tarım işletmelerinin verimliliğini artırmasına yardımcı olur. Bu traktör modellerini incelemek ve geniş bir bilgiye erişmek istiyorsanız, https://agriline.com.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.