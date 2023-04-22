New York Knicks, Cleveland Cavaliers'a karşı 2-1 öne geçti

NBA’de New York Knicks play-off ilk turu 3. maçında evinde karşılaştığı milli basketbolcu Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers’ı 99-79 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

NBA’de play-off ilk turunda heyecan 3 maçla devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Madison Square Garden’da karşı karşıya geldiği New York Knicks’e 99-79’luk skorla mağlup oldu. Seride 2-1 öne geçen New York’ta Jalen Brunson 21 sayı, 6 asist, RJ Barrett 19 sayı, 8 ribaund ve Josh Hart 13 sayı, 6 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Cleveland’da ise Donovan Mitchell 22 sayı, 7 ribaund ve Caris LeVert da 17 sayı 4 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Cedi Osman 16 dakika parkede kaldığı müsabakada sayı üretemezken, 2 ribaund, 1 top çalışma ile oynadı.

NBA’de günün topu sonuçları şöyle:

Doğu Konferansı

Atlanta Hawks: 130 - Boston Celtics: 122 (1-2)

New York Knicks: 99 - Cleveland Cavaliers: 79 (2-1)

Batı Konferansı

Minnesota Timberwolves: 111 - Denver Nuggets: 120 (0-3)