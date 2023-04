New York Ticaret Odası İstanbul'a geliyor

TAKİP ET

New York Ticaret Odası heyeti, WORLDEF tarafından Haziran ayında İstanbul’da düzenlenecek 10. World Ecommerce Forum’a katılacak.

10. World Ecommerce Forum 8-10 Haziran tarihleri arasında Yeşilköy’deki fuar alanında düzenleniyor. Avrupa’nın en büyük e-ticaret etkinliklerinden biri olan foruma, 41 ülkeden 100 binin üzerinde katılım bekleniyor. Foruma, New York Ticaret Odası (Greater New York Chamber of Commerce) Başkanı Mark Jaffe’nin başkanlığındaki bir heyet de katılıyor.

“Forumda yer almayı dört gözle bekliyoruz”

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, 10. World Ecommerce Forum için ABD’de bazı temaslarda bulundu. Nart, temasları sırasında New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe ile de görüştü. Mark Jaffe, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki tüm dostlarıma selamlar. Haziran ayında forumda yer almayı dört gözle bekliyoruz. Hepinizi orada görmeyi umuyorum. Harika bir üç günlük etkinlik olacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye özel bir ilgileri var”

Ömer Nart ise, New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe’nin forumun onur konuğu olacağını kaydetti. New York Ticaret Odası’nda büyük bir ilgiyle karşılandıklarını belirten Nart, şunları ifade etti: “Mark Jaffe, yapabileceğimiz iş birlikleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye’ye özel bir ilgileri var. Özellikle Türk e-ticaret firmaları ile New York Ticaret Odası üyesi firmaların bir araya gelmesini arzu ediyorlar. Bunun ilk adımını haziran ayında düzenleyeceğimiz forumla atıyoruz.”

Forum Haziran’da İstanbul, Eylül’de ABD’de

ABD temaslarının çok verimli geçtiğini ifade eden Nart, şu ifadeleri kullandı: “E-ticaret odaklı global bir etkinlik olan forumu sınır dışına taşıyoruz. Bu çerçevede Amerika’da bazı temaslarımız oldu. ASKON USA ile birlikte eylül ayında ‘World Ecommerce Forum America’ etkinliği düzenleme kararı aldık. Türk firmaların Amerika’da çeşitli e-ticaret iş birliklerine aracılık edeceğiz. Ayrıca, global operasyonlarımızı genişletme vizyonumuz çerçevesinde ‘WORLDEF Global Ventures LLC’ markasını kurduk. Böylece girişimcilere global pazarlarda rehberlik etme misyonumuzu yerine getirmiş olacağız. Şirket olarak global rekabette söz sahibi olmak için gerekli finansal ve operasyonel yeteneklere ve networke sahibiz” dedi.

Avrupa’nın en büyük e-ticaret etkinliklerinden bir tanesi

Yapılan açıklamaya göre, 10. World Ecommerce Forum, 8-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. “E-ticaretin yeni yüzyılı” temasıyla düzenlenecek forum, Avrupa’nın en büyük e-ticaret etkinliklerinden biri olarak 41 ülkeden 100 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapacak. Forumda; farklı ülkelerden 70 binden fazla Amazon ve Etsy satıcısı, yaklaşık 550 konuşmacı, 200 üretici, 260 servis sağlayıcı, 400 stant ve 200’den fazla B2B iş birliği masası yer alacak. Global perakende e-ticaret markalarının da yer alacağı forum, global e-ticaret profesyonellerini ve pazaryerlerini de ağırlayacak ve e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine önemli bir katkı sunacak.