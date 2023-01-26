Neyzen Tevfik, vefatının 70. yılında Kartal'da anılacak

Ünlü neyzen, şair ve düşünce adamı Tevfik Kolaylı, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törenle mezarı başında anılacak.

Kartal Belediyesi; toplumdaki düzensizliklere taşlamalarıyla başkaldıran, birçok taksim ve saz semailerinin bestecisi Neyzen Tevfik (Tevfik Kolaylı)’in, vefatının 70. yıl dönümü dolayısı ile mezarı başında bir tören düzenliyor.

Taşlama kitaplarının yanı sıra üflediği ney ile gönülleri mest eden, yaptığı hicivlerle kişisel ve toplumsal yozlaşmalara ve yolsuzluklara karşı şiirler yazan Neyzen Tevfik için düzenlenecek olan anma töreni, 28 Ocak Cumartesi günü, saat 11.00’de usta şairin Kartal Merkez Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleşecek.