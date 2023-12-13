Nezaket Okullarında verilen adabımuaşeret dersleri, MEB müfredatına girdi

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete başladığı günden bu yana Nezaket Okullarında verilen adabımuaşeret dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına girdi.

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okullarında, 4 ila 6 yaş arasındaki minik öğrencilerin aldıkları adabımuaşeret eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile liselerde ‘‘adabımuaşeret’’, ortaokullarda ise ‘‘görgü kuralları ve nezaket’’ eğitimi olarak müfredata girdi.

‘‘4-6 yaş arasındaki çocuklara değerler eğitimi veriyoruz’’

4-6 yaş arasındaki çocuklara değerler eğitimi verdiklerini ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şöyle konuştu:

‘‘Geleceğe bırakılacak en değerli hazine, kendini iyi ifade edebilen, dürüst, çalışkan, ahlaki ve milli değerlere sahip karakterli nesillerdir. Bizlerde bu doğrultuda hareket ederek Nezaket Okullarımız hizmete başladığı günden bu yana öğrencilerimize adabımuaşeret dersleri ile değerler eğitimi veriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın her alanda doğru ve güzel bir şekilde yetişmelerine ciddi katkılar sunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu karar doğrultusunda adabımuaşeretin müfredata girmesi de yıllardır çocuklarımızı erken yaşlarda ne kadar doğru ve güzel yetiştirdiğimizin delilidir.”

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana Nezaket Okullarında öğrencilere yönelik; selamlaşma, mahremiyet, bedenini tanıma, temizlik adabı, yemek adabı, konuşma adabı, çevre bilinci, hayvan sevgisi, arkadaş edinme, ekip çalışması, yeteneklerini keşfetme gibi teorik ve pratik birçok konuda adabımuaşeret eğitimi veriliyor.