Nicolas Anelka, Ümraniyespor'un CEO'su oldu

Ümraniyespor, kulübün CEO'luk pozisyonuna Nicolas Anelka'nın getirildiğini açıkladı.

Nicolas Anelka, Ümraniyespor'un CEO'su oldu
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Ümraniyespor, kulübün CEO’luk pozisyonuna Nicolas Anelka’nın getirildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, kulübün CEO’sunun Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka’nın olduğunu duyurdu. Kırmızı-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” denildi.