Nicolas Anelka, Ümraniyespor'un CEO'su oldu
Ümraniyespor, kulübün CEO'luk pozisyonuna Nicolas Anelka'nın getirildiğini açıkladı.
Ümraniyespor, kulübün CEO’luk pozisyonuna Nicolas Anelka’nın getirildiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, kulübün CEO’sunun Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka’nın olduğunu duyurdu. Kırmızı-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” denildi.