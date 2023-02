Niğde'den yardımlar devam ediyor

TAKİP ET

Niğde’de Valilik ve Belediye koordinesinde toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderilmeye devam ediyor. Bu çerçevede şehirden yaklaşık 100 tır yardım afet bölgesine gönderildi. Diğer yandan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de topladığı bir tır yardım malzemesini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne gönderdi.

Niğde Belediyesi ekiplerinin deprem bölgesinde çöp temizleme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, temin edilen sobaları depremzedelere ulaştıran ekipler, bölgede sıcak yemek ve ekmek dağıtıyor. Türk Kızılay Niğde Şubesi de mobil aş evinde depremzedelere sıcak yemek ikram ediyor. 100 eşofman takımını deprem bölgesine gönderen Niğde Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ile kursiyerleri, 100 uyku tulumunu da bölgeye ulaştırmak için çalışıyor. Usta öğretici Zeynep Can; hazırladıkları 100 eşofman takımını deprem bölgesinde afetzedelere ulaştırdıklarını söyledi. Şu an 100 uyku tulumu diktiklerini belirten Can; "Bu tarif edilmez bir acı. Yardım edebildiğimiz için mutluyuz. Elimizden geldiğince depremzedelere destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kurs hocası Sibel Kaş da Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feridun Soyak’ın destekleriyle afetzedeler için uyku tulumu ürettiklerini dile getirerek; "Bir nebze yardımda bulunduysak ne mutlu bize. Çok zor bir durum. Biz burada çok hafifini yaşadık ama oradakilerin acısı tarif edilemez” ifadelerini kullandı.