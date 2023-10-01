Nihan Gürsoy Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete başladı

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hüseyin Tufan Sokak üzerinde hizmete başlayan Nihan Gürsoy Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi düzenlenen kurdele kesim töreninin ardından bugün açıldı. Kurdele kesiminin ardından konuşan Fizyoterapist Nihan Gürsoy, “Unutmayın bugün hayatınızın ilk günü. Akut durumlar, kronik ağrılarız, bel ve boyun problemleriniz zayıflama, bölgesel zayıflama hepsi için merkezime gelebilirsiniz. Her zaman bana danışabilirsiniz” dedi.

“Tedavi sürecinde en önemli faktörlerden biri de kişinin kendi iyileşme sürecine olan inancıdır. Bu inanç, fizyoterapi sürecinin başarısında büyük bir rol oynar. Gelin birlikte başaralım, gücünüzün farkına varın” diyen Fizyoterapist Nihan Gürsoy, merkezdeki tedavilerle ilgili bilgi verdi.

Açılış törenine, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, DP Silivri İlçe Başkanı Halide Avlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Nihan Gürsoy Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi

- Postür Analizi & Kişiye Özel Egzersiz Planlama

- Ortopedik Rehabilitasyon

- Nörolojik Rehabilitasyon

- Pelvik Rehabilitasyon

- Manuel Terapi

- Ağru Terapisi

- Klinik Pilates (Mat & Reformer Pilates)

- Skolyoz Terapisi

- Klinik Mesaj

- Graston Tekniği

- Kupa Terapisi

- Hacamat

- Akumunktur

- Zayıflama Akupunkturu

- G5 Masajı / Bölgesel İncelme

- Pasif Jimnastik

- Lenf Drenaj (Pressoterapi)

- Kuru İğneleme

- Kinezyolojik Bantlama

- Kraniosakral Terapi

- Yüz Yogası / Cilt Sıkılaştırma

- Sülük Tedavisi

Telefon: 0505 684 28 26

İnstagram: @fztnihangursoy