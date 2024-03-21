Nihat Hatipoğlu Sultangazililerle buluştu

Ekranların sevilen yüzü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Sultangazi Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, samimi sohbetiyle yürekleri ısıttı.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kez ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Ramazan Etkinlik Çadırı’nda düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan’da gerçekleştirilen ibadetlerin ve tutulan orucun faziletine değindi. Bol bol şükretmenin önemine değinen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu önemli ayda okunması gereken duaları ve yapılması gereken ibadetleri de anlattı. Sevginin iyileştirici gücünden de bahseden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, eşlerin birbirinin kıymetini bilmesi gerektiğini de söyledi.

“Hocamızı Sultangazililer bir başka seviyor”

Programın sonunda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na çiçek takdim etmek için sahneye çıkan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Hocamızı tüm Türkiye çok seviyor ama Sultangazili komşularımız bir başka seviyor. Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde Nihat Hocamızın kıymetli sohbeti bu akşam gönüllerimizi huzurla doldurdu. Hocamıza bu akşam bizlerle olduğu için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz” dedi.