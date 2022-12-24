Nihat Kahveci: 'Milli takımlarda başarılar yerli teknik direktörlerle geliyor'

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, "Bizim ülkemiz standartlarında ve son izlediğimiz Dünya Kupası’na baktığımızda milli takımlarda başarılar yerli teknik direktörlerle geliyor"dedi.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Yalova Belediyesi ’Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür ve Sanat Sezonu’ aralık ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşiye katıldı. Tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin sorularını yanıtlayan Kahveci, yurt dışında ve milli takımda elde ettiği başarılarla ilgili tecrübe paylaşımında bulundu. 2008 yılında Avrupa Şampiyonası’nda Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile anısını paylaşan Nihat Kahveci, "Futbolculuğumda çabuk oyuncuydum ta ki o maça kadar. Bir top atıldı Ronado’ya, çabuğum yani beraber depar atıyoruz. Turbo tuşuna bir bastı. Hakan Balta kademeye gir diyor. O gün çabuk olmadığımı anladım" dedi. 2008 Avrupa Şampiyonası’nda Çekya’ya attığı 2 golü anlatan Kahveci, "Ondan sonra Cech kendini toparlayamadı. Kafasına darbe yediği için korkudan özek bir kask takıyordu. Sonra toparlayamamış haber geldi bana ama çok büyük kaleciydi" ifadesinin kullandı.

"Fenerbahçe bir tık önde"

Süper Lig’deki şampiyonluk tahmini sorulan Nihat Kahveci, Fenerbahçe’nin lige iyi başladığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Fenerbahçe çok iyi başladı. Her oyuncusu formda. Jesus her maça farklı kadroyla çıkıyor. Bir bilinmezlik rakipler için ama Galatasaray da son 3 maç Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir maçında inanılmaz toparladı. Fenerbahçe de tam araya girerken Giresun mağlubiyeti ile 3 puandan oldu, ikisi birbirine baya yanaştı. Şimdi Galatasaray’a bakıyorum Icardi’nin, Oliveira’nın sakatlığı, Fenerbahçe’de de Valencia’nın sakatlığı ama King döndü. Bence Fenerbahçe Trabzon deplasmanında galip gelirse o hep o yarışın içinde olacak. Bir tık önde gibi gözüküyor diğer takımlara karşı ama bu lig zor bir lig. İşin içine UEFA Kupası maçları, Türkiye Kupası maçları girdi. Havalar soğuyacak."

Konuşması sırasında birden hava durumu spikeri gibi konuşan Kahveci, başka bir yeteneğini daha gözler önüne serdi.

"Beşiktaş’ı değil Fikret Orman’ı mahkemeye verdim"

Bir izleyicinin Beşiktaş’ı neden mahkemeye verdiği yönündeki soruyu da yanıtlayan Kahveci, "Benim o zamanki şartlarda yaptığım o zamanın başkanı olan Fikret Orman’a karşı bir şeydi. Beşiktaş camiasına karşı olan bir şey değildi. Beşiktaş camiasına karşı olan bir şey olsaydı, 4 sene kontratı olan Nihat Kahveci, 2 seneyi doldurmuş, burada bir lira almamış. 2 senelik kontratım vardı. Ben 31 yaşında futbolu bıraktım ve o 2 senelik kontratı da yırttım. O olay bireysel bir olaydı. Benim o dönem mahkemeye verdiğim başkanın şu an 50 tane mahkemesi var. Ne demek istediğimi anlayın. Hukuki süreçlere de karışmam er ya da geç adalet yerini bulur. Ben o dönem Beşiktaş’ı mahkemeye vermedim o dönem ben Fikret Orman’ı mahkemeye verdim" diye konuştu.

"Bizde yabancı hocalar olmadı"

Nihat Kahveci, bir izleyicinin A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz yerine yerli bir teknik direktörler çalışmasının doğru olup, olmayacağı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Almanya Ümit Milli Takım ile şampiyonluklar kazandı. Hatta Löw gittikten sonra Kuntz olabilir diye düşünülen, o derecede bir teknik direktördü ama bizim ülkemiz standartlarında ve son izlediğimiz Dünya Kupası’na baktığımızda milli takımlarda başarılar yerli teknik direktörlerle geliyor. Bizim Mustafa hoca dönemi Avrupa Şampiyonası’na gitmemiz, Fatih hocayla 2008 Avrupa 3’üncülüğü, Şenol hocayla 2002 dünya 3’üncülüğü. Bizde yabancı hocalar olmadı."

Kahveci, bu dönemde kendine benzeyen bir oyuncu olmadığını fakat kendi gibi Avrupa’da oynayacak futbolcuların bulunduğunu ifade ederek, "Kerem Aktürkoğlu, bir maç kötü oynuyor, bir maç 3 gol atıyor. Ben şahsen birazcık dengeyi sağladığında Avrupa’ya gidebilecek en önemli oyunculardan olduğunu düşünüyorum. Arda Güler’e hiçbir şey demiyorum. Onu görsem sarılıp öpeceğim, ben İspanya’ya götüreceğim. Enteresan bir aurası var, çok büyük futbolcu. Onun gitmesi gerekir diye düşünmüyorum" dedi.

Nihat Kahveci ve Hakan Bilgin’e söyleşinin ardından Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.