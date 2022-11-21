Nikah günü almaya giderken aracı yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde nikah günü almaya giden bir şahsın otomobilinde yangın çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1966 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 AF 534 plakalı Tofaş marka otomobiliyle nikah günü almaya giden Halil İ., seyir halindeyken aracından duman çıktığını fark etti. Bunun üzerine sürücü, aracını durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Aracında yangın çıkan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar tarafından yangın söndürülürken, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri de güvenlik amacıyla otomobili kontrol etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.