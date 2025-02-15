Nikah Salonlarında 14 Şubat Yoğunluğu: 10 Çift 'Evet' Dedi
Silivri'de 14 Şubat Sevgililer Günü, evlilik tarihini özel kılmak isteyen çiftlerin tercihi oldu. Bu anlamlı günde dünyaevine girmek isteyen 10 çift, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.
Silivri'de 14 Şubat Sevgililer Günü, evlilik tarihini özel kılmak isteyen çiftlerin tercihi oldu. Bu anlamlı günde dünyaevine girmek isteyen 10 çift, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.
Unutulmaz bir tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, Silivri Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenlerde "evet" dedi. Aileleri ve sevdikleriyle birlikte bu özel anı paylaşan çiftler, Sevgililer Günü'nü unutulmaz bir başlangıçla taçlandırdı. Nikah merasimlerinde duygusal anlar yaşanırken, çiftler birbirlerine olan sevgilerini resmî olarak taçlandırmanın mutluluğunu yaşadı.